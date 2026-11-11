GIUDICARIE - Con l’arrivo dei primi freddi, anche nelle parrocchie delle Giudicarie le Messe feriali si spostano dalle chiese principali ad ambienti più piccoli, per contenere i consumi e le spese di riscaldamento, con una maggiore attenzione anche all’impatto ambientale.

Una scelta che interessa le parrocchie della Busa di Tione e che quest’anno coinvolge anche il capoluogo, dove le celebrazioni si tengono nella cappella dell’Oratorio, anziché nella chiesa parrocchiale: una novità rispetto agli anni precedenti. «È una soluzione - spiega don Celestino Riz - che abbiamo adottato dopo esserci confrontati già lo scorso anno. Per meno di quaranta persone non ha senso riscaldare una chiesa così grande».

Mantenere a una temperatura adeguata un edificio di grandi dimensioni, con soffitti spesso molto alti, comporta un consumo energetico considerevole, soprattutto quando i partecipanti alla celebrazione sono pochi. «Sono anni che adottiamo questa modalità. È una consuetudine che riprendiamo con l’arrivo della stagione fredda».

A Tione, come detto, si utilizza la cappella dell’Oratorio, a Zuclo la sala comunale, mentre a Bolbeno e Saone le rispettive sacrestie. A Breguzzo ci si ritrova nella sala dell’Oratorio, a Lardaro nella sala della Casa Marianna, nella cappella delle Suore Camilliane a Pradibondo e in quella della Casa anziani a Roncone. «Ci sono solo due parrocchie - precisa il parroco -, Preore e Ragoli, dove non disponiamo di una sala adeguata per questo tipo di soluzione».

La scelta tiene conto anche del progressivo calo della partecipazione alle celebrazioni feriali e, di conseguenza, delle offerte raccolte, nonostante la generosità dei fedeli. Gli spazi più raccolti possono inoltre offrire un’esperienza diversa della celebrazione, meno dispersiva e più vicina alla dimensione familiare.

«Questi ambienti - prosegue il prete - favoriscono la fraternità, la vicinanza e il senso di comunità. Non ci si sente dispersi, si crea un clima più raccolto, positivo tanto per i fedeli quanto per il sacerdote». Il trasferimento resta comunque temporaneo e non intacca il legame delle comunità con le proprie chiese, apprezzate anche per il loro valore storico e artistico. «La gente è molto legata alla propria chiesa e tiene al suo valore, storico e artistico. È una scelta provvisoria, che non cambia il legame delle comunità con i propri luoghi di culto».

Anche in Val Rendena e in Valle del Chiese, in questo periodo, alcune parrocchie adottano soluzioni analoghe. Le grandi chiese torneranno ad accogliere i fedeli durante la settimana con il ritorno della bella stagione. Nel frattempo, cambiano i luoghi delle celebrazioni, ma non il loro significato.