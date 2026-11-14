RANGO. Si è aperta oggi, sabato 14 novembre 2026, la 23ª edizione dei Mercatini di Natale di Rango, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio in Trentino. Il borgo di Bleggio Superiore, inserito dal 2006 tra i Borghi più belli d’Italia, si è trasformato in un suggestivo percorso tra bancarelle, antiche case e vicoli, con circa 90 espositori che propongono prodotti artigianali, specialità gastronomiche, decorazioni natalizie e testimonianze delle tradizioni locali.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, gli assessori Francesca Gerosa, Simone Marchiori e Mario Tonina, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il sindaco di Bleggio Superiore Flavio Riccadonna e la presidente della Pro Loco Borgo di Rango Roberta Reversi, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Il presidente Fugatti ha sottolineato il valore di una manifestazione capace di coniugare la magia del Natale con la storia e l’identità del territorio. «Un appuntamento che mette in mostra, accanto alla magia del Natale, storia e tradizioni e che ci parla dell’identità del territorio e della sua comunità», ha dichiarato, evidenziando come il successo di pubblico confermi il ruolo dei Mercatini tra gli eventi natalizi più importanti del Trentino. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai volontari e agli abitanti del borgo, che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa.

Anche il sindaco Riccadonna ha ricordato come il successo dei Mercatini rappresenti un motivo di orgoglio non soltanto per Rango, ma per l’intero Bleggio. La presidente della Pro Loco Reversi ha invece evidenziato il contributo della manifestazione alla notorietà del paese, ormai conosciuto ben oltre i confini provinciali. Durante la cerimonia è stato ricordato anche Giovanni Mosca, imprenditore agricolo dell’Alto Garda scomparso improvvisamente lo scorso ottobre.

La giornata è stata caratterizzata anche dall’inaugurazione della mostra «Alcide De Gasperi. Album 1946. L’estate delle scelte», ospitata nelle Cantine del Panificio Riccadonna. L’esposizione ripercorre un anno decisivo per la storia italiana, segnato dal voto alle donne, dal referendum istituzionale, dalla nascita della Repubblica e dall’accordo De Gasperi-Gruber, fondamentale per il percorso dell’autonomia speciale.

Il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha ricordato l’importanza della figura di Alcide De Gasperi, tra i padri fondatori dell’Europa e protagonista della storia nazionale e trentina. La mostra, realizzata in collaborazione con il Consiglio provinciale, la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, sarà visitabile gratuitamente durante le giornate di apertura dei Mercatini, come precisato dalla vicesindaca Maria Rosj Parisi.