MADONNA DI CAMPIGLIO. Super G amplia la propria attività e inaugura il Campiglio Gravity Park, una nuova area dedicata ad attività ricreative e sportive pensata per essere utilizzata anche durante la stagione estiva. L'iniziativa si inserisce nel percorso di diversificazione dell'offerta turistica della località, con l'obiettivo di affiancare alle tradizionali attività legate agli sport invernali nuove proposte rivolte a famiglie, bambini e gruppi.

La struttura occupa oltre 2.000 metri quadrati e comprende un'area con tappeti elastici, una grande struttura gonfiabile, uno spazio per il dodgeball, tavoli da ping pong e calcio balilla, oltre a zone relax. Contestualmente viene ampliata anche l'attività di ristorazione con Il Meraviglioso – Italian Singing Restaurant, che sarà aperto sia a pranzo sia a cena.

L'accesso al parco sarà possibile con diverse formule, dall'ingresso di breve durata fino al pass giornaliero, mentre sono previste tariffe dedicate per scuole, centri estivi e gruppi organizzati. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Freestyle Academy e coinvolge anche l'Apt Madonna di Campiglio e alcune strutture ricettive del territorio.

Secondo Andrea Baccuini, imprenditore e destination designer, il progetto nasce dalla necessità di adattare l'offerta turistica ai cambiamenti del mercato. «Non possiamo più pensare che una destinazione viva solo quando c'è la neve. I flussi estivi sono in crescita e diventa sempre più importante proporre attività capaci di attrarre visitatori anche fuori dalla stagione sciistica», afferma.

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Per Giacomo Sonzini, l'iniziativa punta anche ad ampliare il pubblico di riferimento. «Negli anni abbiamo visto crescere molti dei nostri ospiti. Con questo progetto vogliamo offrire uno spazio dedicato anche alle famiglie, ai ragazzi e ai gruppi che frequentano la località durante l'estate».

L'apertura del Gravity Park rappresenta il primo intervento di un programma che 5 Club intende sviluppare anche in altre località alpine dove è presente, tra cui Courmayeur, Cervinia e Cortina d'Ampezzo, con l'obiettivo di rendere le strutture operative durante tutto l'anno.