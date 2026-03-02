LODRONE. Auto fuori strada a Lodrone, un ferito nelle prime ore del mattino in via XXIV Maggio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di oggi, quando una vettura è uscita autonomamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una recinzione, divelta a causa dell’impatto.



L’allarme è scattato alle 6:50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico, consentendo le operazioni di soccorso e il successivo ripristino della sede stradale.



I pompieri hanno inoltre collaborato con i volontari del Servizio ambulanza Storo Adv, che hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita nell’urto, prendendola poi in carico per ulteriori accertamenti.



Presenti anche gli agenti della polizia locale Valle del Chiese, impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di verifica.