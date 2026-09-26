LODRONE. Scontro tra un’auto e una moto lungo la statale del Caffaro nel pomeriggio di oggi, 26 settembre. L’incidente è avvenuto sulla statale 237, all’altezza di Lodrone, in via 24 Maggio.

Nell’impatto è rimasto ferito un 32enne, soccorso dall’ambulanza di Storo. Coinvolta anche una 20enne, che ha invece rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Storo e i sanitari, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte e messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Lo scontro ha provocato qualche disagio alla viabilità lungo la statale del Caffaro durante le operazioni di soccorso.