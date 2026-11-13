SAN LORENZO DORSINO. La Giunta provinciale si sposta nelle Giudicarie e fa tappa a San Lorenzo Dorsino, dove questa mattina si è riunita nella Casa del Parco per una seduta fuori sede. Al centro della giornata il confronto con l'amministrazione comunale e la comunità locale, per approfondire esigenze, criticità e prospettive del territorio.

Ad accogliere il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e gli altri componenti dell'esecutivo è stata la sindaca Ilaria Rigotti. Sul sagrato della chiesa di San Lorenzo martire erano presenti anche rappresentanti delle associazioni e delle realtà di volontariato che animano il paese.

«Queste giornate ci permettono di conoscere direttamente i territori, incontrare chi li amministra e ascoltare chi ci vive e lavora ogni giorno», ha spiegato Fugatti, sottolineando l'importanza di un confronto diretto con le amministrazioni locali per comprendere meglio le priorità delle singole comunità. Una seduta fuori sede, ha precisato, non può risolvere nell'immediato i problemi, ma consente di conoscere più da vicino le situazioni e il contesto in cui si inseriscono.

Sulla stessa linea l'assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, che ha definito la presenza della Giunta un segnale di vicinanza al territorio. Tonina ha richiamato il percorso compiuto da San Lorenzo Dorsino, dalla fusione dei due Comuni alla valorizzazione dei borghi e delle produzioni tipiche.

Durante l'incontro, la sindaca Rigotti ha illustrato alcune delle opere che l'amministrazione intende realizzare. Tra gli interventi indicati figurano la riqualificazione della piazza di San Lorenzo in Banale e la realizzazione di un marciapiede per migliorare il collegamento verso la zona del lago di Molveno.