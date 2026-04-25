STORO. Caduta in bicicletta lungo la ciclabile tra Storo e il lago d’Idro nel primo pomeriggio del 25 aprile: una donna di 53 anni è stata soccorsa dopo essere finita a terra riportando un trauma facciale. L’allarme è scattato attorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo, che hanno fornito assistenza all’elicottero atterrato nelle vicinanze dell’incidente, e l’ambulanza della zona per le prime cure.



La ciclista è sempre rimasta cosciente. Dopo i primi soccorsi sul posto, la ferita è stata portata in ospedale a Tione