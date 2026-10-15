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RAGOLI. Un turista tedesco di 60 anni è rimasto coinvolto oggi, giovedì 15 ottobre, in un incidente in una palestra di roccia a Ragoli. L’uomo è caduto durante l’attività di arrampicata, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ragoli, l’ambulanza di Tione e l’elisoccorso. Il sessantenne era cosciente all’arrivo dei soccorsi.
Dopo le prime operazioni di assistenza, il turista è stato trasportato in elicottero per ricevere le cure necessarie. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni.