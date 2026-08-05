BOLBENO. L'incendio ha interessato una decina di pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una falegnameria di Bolbeno. L'allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Bolbeno e Zuclo, supportati dai colleghi di Tione.

Grazie al rapido intervento delle squadre, le fiamme sono state messe sotto controllo in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse al resto della struttura.

In supporto era stato allertato anche il corpo dei vigili del fuoco di Storo, il cui intervento non si è però reso necessario vista la rapida evoluzione favorevole dell'emergenza.

Foto: Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Trentino.