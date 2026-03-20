CARISOLO. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte a Carisolo, dove un incendio ha interessato il sottotetto e il tetto di un’abitazione, costringendo alcune famiglie a lasciare le proprie case. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando il rogo ha iniziato a propagarsi rapidamente nella parte alta dell’edificio.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Carisolo, Pinzolo e Madonna di Campiglio, affiancati dai permanenti di Trento, impegnati in un’operazione complessa.



Le operazioni non si sono concluse con lo spegnimento: anche nelle ore successive i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per la bonifica e la messa in sicurezza della struttura, con l’obiettivo di eliminare ogni possibile focolaio residuo.



Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e alcune famiglie sono state costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.