TIONE. Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nella mattinata di oggi, 20 luglio 2026, in una baita situata in località Fér, a monte dell'abitato di Tione.

L'allarme è scattato intorno alle 9 e ha fatto convergere sul posto un imponente dispositivo di soccorso per contenere le fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi.

Sono impegnati i vigili del fuoco volontari dei corpi di Tione di Trento, Storo, Bondo-Breguzzo, Roncone e Pieve di Bono, che stanno operando con diversi mezzi nelle operazioni di spegnimento.

Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio. L'intervento è tuttora in corso e ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore.