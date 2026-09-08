PINZOLO. Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 settembre, a Pinzolo. Il titolare di una ditta di lattonieri è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato in un intervento in località Prà da Lago, alla base della funivia.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando alla sistemazione di una baracca quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo. Un volo di circa tre metri, dopo il quale il lavoratore avrebbe perso conoscenza.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinzolo, il Soccorso alpino, i carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio e l’elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo, che risultava incosciente, è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.