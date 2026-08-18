COMANO. Numerose cassette di legno, imballaggi e altri rifiuti sono stati abbandonati nei pressi dei cassonetti dell’area camper. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e il trasgressore è stato individuato dalla Polizia locale delle Giudicarie.

La registrazione riporta data e orario precisi: sono le 5.38.41 del 14 agosto 2026. Nelle immagini si vede un’auto ferma nell’area camper e alcune persone nei pressi dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Sul posto sono rimaste numerose cassette utilizzate per frutta e verdura, insieme a sacchi, imballaggi e altro materiale lasciato a terra all’esterno dei cassonetti.

Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, la Polizia locale delle Giudicarie è riuscita a individuare il trasgressore e a ricostruire quanto accaduto.