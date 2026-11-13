SAN LORENZO DORSINO. Oltre 436,8 milioni di euro per 34 opere nelle Giudicarie. È il volume degli investimenti illustrato dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti durante la seduta fuori sede della Giunta provinciale a San Lorenzo Dorsino. Un programma che punta soprattutto a intervenire sulla rete stradale, con opere attese da tempo e progetti destinati a migliorare i collegamenti tra le diverse località del territorio.

La fetta più consistente delle risorse riguarda proprio la viabilità: 23 interventi per oltre 414 milioni di euro. Tra le opere di maggiore rilievo figurano la variante di Pinzolo, con un investimento superiore a 118 milioni, e i lavori di rettifica e adeguamento della galleria di Ponte Pià, per oltre 69 milioni.

Al centro del programma c'è anche la variante di Ponte Arche, che supera i 154 milioni di euro. Si tratta di uno degli interventi più attesi nelle Giudicarie: il progetto si trova attualmente alla fase di fattibilità tecnico-economica e l'obiettivo della Provincia è completare l'iter per arrivare all'appalto nel 2027.

Attenzione anche al collegamento tra le Giudicarie e la Paganella. Lungo la statale 421 dei Laghi di Molveno e Tenno sono previsti lavori di allargamento e messa in sicurezza nel tratto tra San Lorenzo in Banale e Molveno. L'intervento è ancora in fase di studio. Sono invece già in corso i lavori per migliorare la strada in località Poia.

Tra gli altri progetti figurano la sistemazione della provinciale 27 tra Daone e Bersone, nel territorio di Valdaone, per 3 milioni di euro, e il secondo intervento della variante di Storo, che prevede una spesa superiore a 13 milioni.

Non soltanto strade. Quasi 9,8 milioni di euro sono destinati alla mobilità ciclabile, con particolare attenzione alla pista del Limarò, che collegherà la galleria Ballardin a Ponte Arche. L'opera vale quasi 7,9 milioni ed è attualmente alla fase del progetto di fattibilità tecnico-economica. Previsto anche il completamento del collegamento ciclopedonale tra Lardaro e Pieve di Bono.

Gli investimenti coinvolgono anche l'edilizia scolastica. A Tione sono in corso i lavori di riqualificazione energetica dell'Istituto Guetti, per oltre 4 milioni di euro, mentre è arrivato alla fase del progetto esecutivo l'intervento sul Cfp Enaip, dal valore di 2,1 milioni.

Sul fronte sanitario, l'assessore provinciale Mario Tonina ha fatto il punto sulla futura Casa della Comunità delle Giudicarie. Per la struttura sono stati stanziati 12 milioni di euro e il progetto è attualmente in fase di elaborazione, con un percorso condiviso con il Comune di Tione e la Comunità delle Giudicarie.

«Vogliamo garantire una risposta più vicina alle persone», ha spiegato Tonina, sottolineando il ruolo delle Case della Comunità nel rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio e nella gestione più appropriata degli accessi alle strutture ospedaliere.

Fugatti ha infine evidenziato come una parte significativa delle opere sia già in corso, mentre altre richiederanno ulteriori passaggi progettuali. L'obiettivo dichiarato è portare avanti gli interventi strategici e rispondere alle esigenze di chi vive, lavora e soggiorna nelle Giudicarie.