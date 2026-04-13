GIUDICARIE. Controlli intensificati sulle strade delle Giudicarie nelle ultime tre settimane. La Polizia locale ha sequestrato 6 veicoli perché circolavano senza copertura assicurativa. Sul fronte della sicurezza tecnica, sono stati 40 i conducenti sanzionati per mancata revisione periodica, mentre altri 2 mezzi sono stati fermati perché privi degli equipaggiamenti necessari, tra cui il silenziatore.



Non sono mancati i comportamenti pericolosi alla guida. Sono state elevate 7 sanzioni per eccesso di velocità e sorpassi in centro abitato. Inoltre, sono state ritirate 3 patenti per guida in stato di ebbrezza e un’ulteriore patente perché non idonea alla circolazione in Italia.



Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto delle norme di sicurezza personale. Due automobilisti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mentre 3 conducenti di ciclomotori e monopattini sono stati multati per non aver indossato il casco.