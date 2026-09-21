GIUDICARIE. Diciannove conducenti sorpresi a circolare con mezzi senza revisione, otto sanzioni per velocità e sorpassi nei centri abitati e un veicolo sequestrato perché privo di assicurazione. È il bilancio delle ultime due settimane di controlli della Polizia locale delle Giudicarie sul territorio.

Sul fronte del Codice della strada, gli agenti hanno inoltre sanzionato un autista professionale per guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Contestata anche una violazione a carico di un veicolo con dispositivi alterati, oltre a una sanzione nell'ambito dell'autotrasporto.

L'attività della Polizia locale delle Giudicarie ha riguardato anche il rispetto dei regolamenti comunali, con una violazione amministrativa accertata. I controlli hanno dunque interessato diversi ambiti, dalla sicurezza della circolazione alle norme che disciplinano i veicoli e le attività di trasporto.

Tre, infine, gli interventi indicati nell'ambito della polizia giudiziaria: una segnalazione al Tribunale dei minori per furto, una richiesta di ammonimento e una denuncia per minacce tra conducenti.