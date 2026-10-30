TIONE. Con l’avvicinarsi della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre, la Polizia locale delle Giudicarie lancia un appello ai cittadini: massima attenzione ai furti nelle auto parcheggiate nei pressi dei cimiteri. Il tradizionale aumento delle visite ai camposanti può infatti diventare un’occasione per i malintenzionati, pronti ad approfittare anche di pochi minuti di assenza dei proprietari dei veicoli.

L’avvertimento è stato diffuso con un messaggio sui social del Corpo, che richiama l’attenzione sui rischi legati alle auto lasciate incustodite durante le visite ai propri cari. Un momento di raccoglimento che, sottolineano gli agenti, potrebbe trasformarsi in un’opportunità per chi punta a borse, portafogli e oggetti personali. La raccomandazione principale è di non lasciare nulla di valore nell’abitacolo, nemmeno quando ci si allontana per poco. La Polizia invita in particolare a portare sempre con sé borse, zaini, telefoni cellulari e portafogli, evitando di lasciarli sui sedili o in altri punti della vettura.

Il secondo invito riguarda la collaborazione dei cittadini. Chi dovesse notare persone sospette aggirarsi tra le auto, osservare con insistenza gli abitacoli o tentare di aprire le portiere è invitato a segnalarlo tempestivamente agli agenti, al numero 0465 343185.

L’obiettivo, spiegano dal Corpo, è sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dei furti nelle giornate di maggiore afflusso ai cimiteri, senza creare allarmismi ma ricordando l’importanza di alcune semplici precauzioni.