STREMBO. Si avviano alla conclusione le operazioni di evacuazione scattate dopo la grande frana che nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, attorno alle 16.15, ha interessato la Val Dosson, nel territorio comunale di Strembo. Una consistente massa di rocce e detriti è precipitata sulla strada forestale che collega la Val Genova a Malga Bedole, interrompendo completamente il collegamento.

Il sorvolo effettuato dall'elicottero aveva già escluso la presenza di persone coinvolte dalla frana. Nel frattempo è stata organizzata l'evacuazione degli escursionisti rimasti bloccati oltre Malga Bedole e al rifugio omonimo, che sono stati accompagnati a valle in sicurezza.

Determinante la collaborazione tra i Vigili del Fuoco volontari di Strembo e Carisolo e il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, intervenuto con 12 operatori della Stazione di Pinzolo. Le squadre hanno gestito il rientro delle persone presenti nell'area senza particolari criticità.



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Attorno alle 19 alcuni tecnici del Soccorso Alpino sono stati trasportati in quota da un elicottero di lavoro per verificare il sentiero 212 in discesa dal rifugio Mandrone ed escludere la presenza di altri escursionisti. Sul posto è intervenuta anche un'unità cinofila del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, impegnata nella bonifica finale dell'area interessata dalla frana. Le verifiche hanno confermato che non risultano dispersi né feriti.