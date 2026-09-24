STORO. Ha perso il controllo della Ferrari mentre percorreva la statale 240 e si è schiantato contro la parete rocciosa. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, giovedì 24 settembre, nel tratto che costeggia il lago d’Ampola. Il conducente, un cittadino tedesco, è rimasto illeso. Ingenti, invece, i danni alla vettura.

L’auto partecipava alla Cavalcade Classiche, il raduno che in questi giorni porta in Trentino, soprattutto sulle sponde del lago di Garda, alcune delle Ferrari più rare e preziose. Sono presenti 75 equipaggi provenienti da oltre 15 nazioni.

Il percorso di oggi prevedeva il trasferimento verso l’entroterra lombardo. Durante il passaggio nel territorio di Storo, il conducente ha sbandato e la vettura è finita contro le rocce a bordo strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco di Storo, la polizia stradale e la polizia locale. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito qualche disagio mentre gli operatori prestavano assistenza e gestivano la viabilità.