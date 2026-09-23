VAL RENDENA. Un controllo antidroga porta alla scoperta di sostanze stupefacenti e prodotti anabolizzanti in un’abitazione della Val Rendena. I carabinieri della Stazione di Tione hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, al termine di un’attività di indagine condotta nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio disposti dalla Compagnia di Riva del Garda.

La perquisizione domiciliare è scattata dopo che i militari avevano acquisito informazioni sulla possibile presenza di droga all’interno dell’abitazione. L’accertamento ha dato esito positivo: in un mobile della sala da pranzo sono stati trovati 4 grammi di marijuana e un grammo di hashish, quest’ultimo già suddiviso in dosi.

Ma a attirare l’attenzione dei carabinieri è stata soprattutto la presenza di numerosi prodotti anabolizzanti e medicinali non autorizzati o privi di prescrizione, che secondo quanto ricostruito sarebbero stati acquistati online, approfittando della disponibilità sul web di prodotti la cui libera vendita non è consentita in Italia.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 17 boccette e 74 pasticche di prodotti anabolizzanti, tra cui Boldenone, Anastrozole, Titan Deca Durabolin, Titan Test E e nandrolone Decanoate. Proprio quest’ultima sostanza, per la sua tossicità, è inserita nella tabella I delle sostanze stupefacenti prevista dal Dpr 309/90.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Lo stupefacente sarà sottoposto alle analisi del Lass di Laives, mentre i prodotti anabolizzanti saranno inviati al Ris di Parma per gli accertamenti.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, procacciamento illegale di sostanze dopanti e importazione di medicinali o sostanze attive senza autorizzazione.

Per l’uomo, come precisato dai carabinieri, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza penale definitiva.