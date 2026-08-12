CARISOLO. Si sono concluse senza criticità le operazioni di disinfestazione a Carisolo, scattate dopo la segnalazione di un caso di Dengue. Il trattamento straordinario è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, 11 agosto, nella zona vicina all’abitazione della persona interessata.

Il caso riguarda un residente che aveva contratto la Dengue durante un soggiorno all’estero. L’intervento ha avuto quindi carattere precauzionale e ha interessato le zanzare presenti nell'area, in particolare la zanzara tigre, per evitare il rischio che possano trasmettere il virus ad altre persone.

Asuit rassicura la popolazione sottolineando che non risultano focolai locali. La Dengue, inoltre, non si trasmette direttamente da persona a persona, ma attraverso la puntura di zanzare infette.

Resta importante la prevenzione contro la proliferazione delle zanzare. L'invito è a eliminare ristagni d’acqua da sottovasi, secchi e annaffiatoi, mantenere pulite le grondaie e utilizzare prodotti larvicidi. Per ridurre il rischio di punture sono consigliati repellenti, zanzariere e abiti che coprano braccia e gambe.

La Dengue è una malattia virale che può provocare febbre, dolori muscolari e articolari e mal di testa. Nella maggior parte dei casi il decorso è benigno e i sintomi si risolvono nell’arco di circa una settimana.