DARÈ. Incidente stradale nell’abitato di Darè, nel comune di Porte di Rendena, dove una moto e un’auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio del paese. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 18 anni, residente in zona, che dopo l’impatto è caduto a terra riportando un trauma a una gamba.



Le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato comunque trasferito all’ospedale di Tione per gli accertamenti e le cure del caso.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e stabilizzare il giovane ferito. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Villa Rendena e Vigo Darè, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.



Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, avvenuto in un punto della viabilità locale dove sono in corso accertamenti.