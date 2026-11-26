VALLI GIUDICARIE - Uno così come puoi definirlo? Poliedrico? Ingegnere ambientale (questa la laurea), direttore di Esco Bim del Chiese (società "in house" dei Comuni della valle), già sindaco di Bocenago per 15 anni, già sottosegretario di Stato nel Governo Letta. Oggi pure scrittore. Ebbene sì, parliamo di Walter Ferrazza da Bocenago, che da un paio d'anni ha aperto la porta che si spalanca sui cinquanta ed è entrato. Ora ha deciso di trasmettere alla figlia adolescente le sue sensibilità rispetto all'ambiente, al presente, al futuro; la sua filosofia, insomma. Dimenticavamo: è pure presidente del Parco naturale Adamello Brenta, luogo non secondario quando parli di natura.

Raccontare la propria filosofia per spiegare alla ragazza (diciamo alle giovani generazioni) quale contributo può lei e possono loro dare per salvare il mondo. «Non serve essere perfetti ma gentili: rispettare gli altri, rispettare l'ambiente, rispettare gli animali...», osserva. Detta da un cacciatore, obiettiamo. Sorride Ferrazza. «Nella mia presidenza ho il concetto della conservazione attiva: l'uomo deve avere la libertà di vivere la natura, che significa non depredare. Comunque un cacciatore vero non dimentica i cicli vitali».

Torniamo indietro un passo. "Finché la Terra avrà il tuo nome. Un intreccio d'amore tra una figlia, il pianeta e il tempo". Questo il titolo del volume (Edizioni del Faro): 224 pagine intense di dialogo fra padre e figlia che partono da una domanda apparentemente senza una risposta plausibile: la Terra è in pericolo? Di sicuro il padre ha un dovere: cercare delle risposte. Papà Walter non si perde d'animo e dà fondo alle sue conoscenze, alle sue sensibilità e alla vita vissuta.

E quando parla di vita vissuta non possono che comparire le montagne: le camminate sui sentieri, l'incontro con gli animali. E fra questi non può mancare l'orso, croce e delizia del Parco presieduto da Ferrazza: all'inizio delizia, poi croce. Però anche in questo caso, come in tutto il testo, le pagine trasmettono emozioni, perché la filosofia è alleggerita da storie di vita, da leggende della tradizione e favole inventate, da dialoghi freschi.

Come quello nel quale a proposito della Terra l'amico gli racconta che «all'inizio non c'era silenzio, ma un lungo dialogo. La Terra parlava con se stessa: l'acqua con le rocce, l'aria con gli alberi, il fuoco con le profondità. Nulla era separato, tutto si rispondeva. La vita non arrivò come un ospite: fu una prosecuzione naturale di quel dialogo. Ogni creatura, ogni abisso, ogni foglia partecipava a un equilibrio invisibile. (...) Poi venne l'uomo. Nato dalla stessa polvere, imparò presto a distinguersi: si alzò, misurò, dominò. Costruì strade, confini, città. E in quel gesto di separazione cominciò l'illusione di potere. La natura smise di essere compagna: divenne risorsa, scenario, oggetto».

Alleggeriamo. Nel libro parla di cucina, mentre sta mescolando la polenta per la figlia. In tempi in cui arriva il fast food in montagna, il papà racconta della padella di ferro della nonna nella quale cuoceva le patate.

Tornando al testo, «questo libro non intende affrontare le problematiche ambientali in modo diretto o didascalico - scrive l'autore - ma suggerire una riflessione più profonda: come possiamo tornare a sentirci parte della Terra, prendercene cura e, così facendo, prenderci cura anche del nostro futuro». Un bell'impegno, non c'è che dire.