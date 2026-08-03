COMANO. Un mobile abbandonato accanto ai cassonetti della raccolta differenziata ha portato all'intervento della Polizia locale delle Giudicarie, che è riuscita a individuare il responsabile e a contestargli la violazione.

L'episodio è avvenuto nel territorio di Comano, dove il conferimento irregolare di un rifiuto ingombrante ha richiesto un intervento per il ripristino dell'area. L'abbandono incontrollato di questi materiali deturpa il territorio, ostacola il regolare svolgimento del servizio di raccolta e genera costi aggiuntivi che ricadono sull'intera comunità.

La Polizia locale delle Giudicarie ricorda che mobili, elettrodomestici e altri rifiuti voluminosi non devono essere lasciati accanto ai cassonetti, ma conferiti esclusivamente nei Centri di raccolta materiali (CRM) autorizzati, secondo le modalità previste dal Comune o dalla Comunità di Valle.

L'autore dell'abbandono è stato identificato e sanzionato. L'invito rivolto ai cittadini è quello di rispettare le regole sul corretto smaltimento dei rifiuti, contribuendo così a mantenere pulito il territorio e a evitare costi inutili per la collettività.