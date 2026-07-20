TIONE. Cinque patenti ritirate in appena due settimane per l'utilizzo del cellulare alla guida. È uno dei dati più significativi emersi dal bilancio dei controlli sul territorio diffuso dalla Polizia Locale delle Giudicarie, che richiama ancora una volta l'attenzione sui rischi legati alle distrazioni al volante.

L'uso dello smartphone durante la guida continua infatti a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali. Proprio per questo gli agenti hanno intensificato i controlli, arrivando a ritirare cinque patenti ad altrettanti conducenti sorpresi mentre utilizzavano il telefono durante la marcia.

Nel corso delle ultime due settimane sono state inoltre elevate 31 sanzioni a conducenti che circolavano con veicoli privi della revisione periodica. Sono stati anche sequestrati due veicoli trovati in circolazione senza copertura assicurativa, mentre 10 automobilisti sono stati sanzionati per eccesso di velocità o sorpassi effettuati nei centri abitati.

Il bilancio comprende inoltre due multe per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, una sanzione per un veicolo in sovraccarico e una violazione di un regolamento comunale. Sul fronte dell'attività di polizia giudiziaria, infine, una persona è stata denunciata per danneggiamento. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con particolare attenzione ai comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.