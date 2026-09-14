VILLA RENDENA. Un passaggio più sicuro per ciclisti e pedoni lungo la Ciclovia dei fiori. Sono terminati i lavori per realizzare il collegamento ciclopedonale a valle dell’abitato di Villa Rendena, in corrispondenza del ponte sul fiume Sarca.

L’opera consente di superare una delle criticità presenti lungo il percorso: chi utilizza la ciclabile non dovrà più attraversare la strada provinciale 34 Lisano-Sesena. Il nuovo tratto permette infatti di proseguire sotto il ponte, separando così il transito di biciclette e pedoni da quello dei veicoli.

«Questo intervento è stato voluto dalla nostra amministrazione comunale per dare risposta alle criticità riscontrate, negli anni, da parte dei frequentatori», spiega il sindaco di Porte di Rendena Enrico Pellegrini. Il progetto era stato sottoposto alla conferenza dei sindaci nell’ambito dell’accordo di programma dedicato alla rete delle piste ciclabili delle Giudicarie, ottenendo il via libera proprio per migliorare la sicurezza del tracciato.

Per velocizzare la realizzazione, il Comune di Porte di Rendena ha provveduto direttamente all’acquisizione dei terreni necessari. Pellegrini ha ringraziato le imprese che hanno eseguito l’intervento e la Comunità di valle, che ha seguito anche la progettazione e la direzione dei lavori. Durante il cantiere, inoltre, la ciclabile è rimasta sempre percorribile grazie all'utilizzo del precedente tracciato.

La Ciclovia dei fiori collega Carisolo a Tione. Da qui è possibile proseguire lungo la ciclabile della Val Rendena fino a Ponte Pià, raggiungendo complessivamente 25 chilometri di percorso, oppure continuare su strada verso Bondo e quindi immettersi sulla ciclabile della Valle del Chiese, composta da 28 chilometri tra pista ciclopedonale e tratti su strade a basso scorrimento.