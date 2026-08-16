CARISOLO. Dopo la denuncia pubblicata sui social dalla cioccolateria Hansel & Gretel di Carisolo sulla morte di diverse api all'indomani dell'intervento di disinfestazione contro la zanzara tigre per la presenza di un caso di Dengue importato, interviene il sindaco Dario Polli.

«Comprendo e condivido il dispiacere per la morte delle api - afferma il primo cittadino -. Sono il primo a rammaricarmi quando un'azione necessaria per la tutela della salute può avere conseguenze negative sull'ambiente e sugli insetti impollinatori».

Polli sottolinea però come fosse necessario agire con tempestività: «Come sindaco avevo una responsabilità precisa: fare tutto ciò che era necessario per proteggere la salute dei cittadini e prevenire il rischio di trasmissione. È stata una decisione difficile, ma necessaria, sarebbe stato irresponsabile non intervenire con tempestività».

E aggiunge: «Davanti a un possibile rischio per la salute pubblica, un sindaco non può permettersi di aspettare. Deve assumersi la responsabilità e decidere». Respinta quindi l'idea di un intervento improvvisato o deciso autonomamente: «Le modalità e i tempi - chiarisce - hanno seguito le indicazioni dell'Azienda sanitaria».

Resta il dispiacere per le conseguenze segnalate. «Le api e gli insetti impollinatori sono una ricchezza del nostro territorio e meritano tutta la nostra attenzione - sottolinea Polli -. Quello che è accaduto ci rammarica e, proprio per questo, credo sia importante continuare a lavorare affinché in futuro, laddove possibile, vengano ridotti al minimo gli impatti sull'ambiente».

Polli evidenzia infine come la situazione sanitaria sia ora sotto controllo e ringrazia l'Azienda sanitaria, i Vigili del Fuoco di Carisolo e tutti coloro che hanno collaborato.