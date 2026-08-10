CARISOLO. Ci sono luoghi semplici che custodiscono una parte importante della storia di una comunità. È il caso del vecchio lavatoio di Carisolo, che per generazioni ha accompagnato la vita quotidiana del paese e che ora è stato recuperato e valorizzato dall’amministrazione comunale.

Prima dell’arrivo delle lavatrici e delle comodità moderne, lavare i panni era un lavoro lungo e faticoso. Le donne raggiungevano il lavatoio con ceste e biancheria, affrontando anche nei mesi più freddi l’acqua gelida e trascorrendo molto tempo chine a strofinare, risciacquare e strizzare i panni.

Ma il lavatoio di Carisolo non era soltanto un luogo di lavoro. Rappresentava anche uno spazio di incontro e di socialità, dove le donne si fermavano a parlare, si scambiavano notizie e raccontavano quanto accadeva nelle famiglie e nel paese. Tra una cesta e l’altra nascevano relazioni e si rafforzava quello spirito di comunità che ha segnato la storia di Carisolo.

Da qui la scelta dell’amministrazione comunale di recuperare questo angolo del paese, evitando che la sua storia finisse dimenticata. Il vecchio lavatoio è stato sistemato e arricchito con immagini dedicate alla vita e al lavoro delle donne di un tempo: i panni, le ceste, l’acqua e la fatica quotidiana, ma anche i momenti trascorsi insieme.

L'intervento punta quindi non soltanto alla riqualificazione dello spazio, ma soprattutto alla conservazione della memoria del paese. Il lavatoio diventa anche un omaggio alle donne che lo hanno frequentato e al ruolo che hanno avuto nella vita delle famiglie e della comunità.

Oggi Carisolo è una località turistica frequentata da numerosi visitatori. La valorizzazione del vecchio lavatoio permette di mostrare anche un volto meno conosciuto del paese, lontano dai principali itinerari turistici ma capace di raccontarne in modo autentico la storia e l'identità.