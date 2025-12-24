CAMPO CARLO MAGNO. Giornata particolarmente intensa per i soccorritori su tutte le piste della provincia, complice l’elevato afflusso turistico e le condizioni meteo. L’episodio più grave, al momento, è l’investimento avvenuto nel pomeriggio a Campo Carlo Magno, a margine delle piste da sci, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code in entrambe le direzioni.



L’incidente è avvenuto attorno alle 15.30. Secondo le prime informazioni, i feriti sono due uomini di 41 e 56 anni che pare stessero attraversando la strada.. Sul posto è intervenuta la polizia locale, impegnata nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica e per la gestione del traffico, reso ancora più complesso dalla neve e dall’intenso flusso di veicoli diretti verso le località sciistiche.

È stato attivato anche l’elisoccorso, che ha tentato di raggiungere l’area decollando da Cles, ma il mezzo è stato costretto a rientrare alla base a causa della nebbia, rendendo necessario proseguire le operazioni di assistenza esclusivamente via terra. I due feriti, le cui condizioni sono parse assai serie, sono stati trasferiti all’ospedale di Tione.