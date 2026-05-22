BLEGGIO. Un mezzo pesante in bilico lungo la strada di accesso a un cantiere sul Passo Durone ha mobilitato nel pomeriggio di ieri, 21 maggio, diversi corpi di vigili del fuoco della zona. L'allarme è scattato alle 17.53, quando il camion ha perso stabilità sulla carreggiata, rendendo necessario un intervento coordinato e complesso.



I vigili del fuoco volontari di Bleggio Superiore, primi ad essere allertati, si sono impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo pesante fino alle 20 circa. Per riportare il camion in sicurezza sono stati impiegati un sollevatore telescopico e un'autobotte dotata di verricello, strumentazione indispensabile data la difficoltà della manovra sul tratto stradale interessato.



A supporto è intervenuto anche il corpo permanente, che ha portato sul posto un'autogru e un braccio meccanico, ampliando le capacità operative della squadra. Nel frattempo, i vigili del fuoco volontari di Bolbeno e Zuclo si sono occupati della gestione della viabilità, garantendo la sicurezza lungo la strada di accesso al cantiere per tutta la durata delle operazioni.