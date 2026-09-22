CADERZONE TERME. Paura nel centro di Caderzone Terme, dove una bambina di 10 anni è stata investita da un’auto in via Verdi, nei pressi del Comune. L’incidente è avvenuto in pieno centro al paese.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe corsa improvvisamente in mezzo alla strada proprio mentre stava sopraggiungendo un’auto guidata da una donna del posto. La conducente procedeva fortunatamente a bassa velocità e non è riuscita a evitare l’impatto.

La vettura ha urtato la piccola, che è quindi caduta sull’asfalto. Immediato l’allarme ai soccorsi. Le condizioni della bambina, fortunatamente, non sono risultate gravi: ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita.

Per gli accertamenti e le cure del caso è stata comunque trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco di Caderzone e i carabinieri, ai quali spetta ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.