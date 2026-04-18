STORO. Incidente motociclistico in località Barambana, lungo la ss237 del Caffaro, dove un uomo di 59 anni è caduto sull’asfalto mentre viaggiava in compagnia di altri motociclisti.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo, i sanitari e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri, per prestare assistenza al ferito e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. Il motociclista, pur avendo riportato traumi a una gamba, non risulta in pericolo di vita.

Una volta stabilizzato, il 59enne è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso.