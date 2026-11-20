BORGO CHIESE. Cambiano sede, ma non orari e recapiti. A Borgo Chiese la Stazione dei Carabinieri si trasferisce temporaneamente in via Lamarmora 5, negli uffici dell’ex sede del B.I.M. del Chiese. Il trasferimento è scattato martedì 17 novembre e si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione della caserma di via Fasse 16.

L’intervento punta a realizzare una struttura più moderna e funzionale, attraverso un ammodernamento e un ampliamento degli spazi, così da rispondere meglio alle esigenze della Stazione.

Per i cittadini cambia quindi l’indirizzo a cui rivolgersi: chi avrà necessità di recarsi in caserma dovrà raggiungere la sede provvisoria di via Lamarmora 5, scelta anche per la vicinanza al centro del paese e per la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze.

Restano invece invariati gli orari di apertura, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata. I militari rimarranno nella sede temporanea fino al completamento dei lavori sull’immobile di via Fasse.