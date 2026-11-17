PIEVE DI BONO-PREZZO. Momenti di apprensione nella zona industriale di Strada, nel comune di Pieve di Bono-Prezzo, dove si è verificato un principio d’incendio che ha interessato una bombola contenente materiale infiammabile all’interno del compendio produttivo della Mosca Costruzioni, impresa edile conosciuta sul territorio.

Per ragioni di sicurezza è stata disposta l’evacuazione precauzionale dell’intera area produttiva, in modo da consentire ai soccorritori di intervenire e valutare eventuali rischi legati alla presenza della bombola. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pieve di Bono, coordinati dal comandante Cesare Balduzzi. Le squadre hanno operato mantenendosi in collegamento con i vigili del fuoco permanenti di Trento, per valutare la situazione e le misure di sicurezza necessarie.

L’episodio ha richiesto particolare attenzione proprio per la presenza di materiale infiammabile. L’evacuazione è stata effettuata esclusivamente a scopo precauzionale, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alle verifiche del caso. Nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.