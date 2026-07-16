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VALDAONE. Allarme incendio nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, sopra le paratoie della diga di Boazzo, nel territorio comunale di Valdaone, dove un rogo ha interessato un'area boschiva particolarmente impervia.
Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state provocate da un fulmine. L'incendio sarebbe partito dalle radici degli alberi, per poi estendersi alla vegetazione in superficie.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Daone, Praso e Bersone, supportati dall'elicottero del Corpo permanente di Trento. Il velivolo ha effettuato numerosi lanci d'acqua nel tentativo di contenere il rogo.
Le operazioni dall'alto, tuttavia, non sono state sufficienti a causa della conformazione particolarmente impervia dell'area. Le squadre hanno quindi raggiunto l'incendio via terra per completare le operazioni di spegnimento.