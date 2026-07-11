FIAVÉ. Momenti di apprensione nella serata di venerdì 10 luglio a Favrio, frazione del comune di Fiavé, dove un bambino di sei anni è rimasto ferito dopo essere stato morso da un cane.

Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato azzannato al torace. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione e sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'episodio.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato intorno alle 19.30. Dopo le prime cure, il bambino è stato trasportato all'ospedale di Arco e successivamente, a scopo precauzionale, al Santa Chiara di Trento, raggiunto a bordo dell'elicottero dei Vigili del fuoco permanenti.

Sempre nella giornata di ieri si è registrato un altro intervento dell'elisoccorso in Trentino. A San Martino di Castrozza, infatti, un 17enne statunitense è stato soccorso dopo essere stato morso da una vipera a una mano. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'équipe sanitaria per prestare le cure al giovane.