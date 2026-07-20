TIONE. Emergono nuovi dettagli sull'intervento che questa mattina, 20 luglio 2026, ha impegnato numerosi Vigili del Fuoco per l'incendio della baita in località Fèr, sul monte di Tione.

Le fotografie diffuse al termine delle operazioni mostrano l'entità del rogo, che aveva interessato gran parte della copertura dell'edificio, e il complesso lavoro svolto in un'area montana a circa 1.300 metri di quota, lontana dalle principali vie di accesso.



Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco) Incendio sul monte di Tione (Foto Vigili del fuoco)

L'intervento è stato organizzato con il coinvolgimento di più corpi. Oltre ai Vigili del Fuoco di Tione, sono stati mobilitati quelli di Bondo-Breguzzo, Roncone, Storo e Pieve di Bono, quest'ultimo con il laboratorio APVR. A supporto è intervenuta anche la piattaforma di lavoro elevabile di Storo, richiesta per la temporanea indisponibilità dell'autoscala del corpo di Tione.