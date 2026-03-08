TIONE. Un'auto si è ribaltata nella galleria di Ponte Pià attorno alle tre di questa notte, 8 marzo. A bordo del veicolo un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco volontari di Bleggio Inferiore, che hanno messo in sicurezza l'area e prestato i primi soccorsi.



Il giovane è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Tione per le cure del caso. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.