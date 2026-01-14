SAN LORENZO IN BANALE. Incidente nel bosco nel pomeriggio di oggi per un boscaiolo residente in paese, nato nel 1958. L’uomo stava lavorando in località Gaorne quando è stato colpito alla testa da una pietra staccatasi da un versante scosceso, finendo poi per precipitare per diversi metri.



L’allarme al Numero di Emergenza 112 è scattato attorno alle 15, lanciato da un accompagnatore presente sul posto. La Centrale Unica di Emergenza ha quindi attivato la Stazione di Soccorso Alpino e Speleologico di San Lorenzo in Banale.



Una squadra di quattro operatori, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha raggiunto l’area dell’incidente con i mezzi, prestando le prime cure all’infortunato, che era cosciente. I soccorritori hanno inoltre fornito le indicazioni necessarie per l’atterraggio dell’elisoccorso.



L’uomo è stato quindi verricellato e trasferito in elicottero all’Ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle 16.00, con il rientro delle squadre di terra.