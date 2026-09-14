COMANO. Allarme per l'ennesimo rave party abusivo che ha richiamato nelle Giudicarie Esteriori oltre 250 persone. Sabato sera dopo le 22 una fiumana di mezzi con generatori, casse acustiche e altra attrezzatura ha raggiunto la località Piani di Bondone, un grande prato isolato a circa 645 metri di quota, nei boschi che sovrastano la galleria del Limarò, nei pressi del Ponte dei Servi.

Dopo le prime segnalazioni il sindaco di Comano, Fabio Zambotti, ha avvisato i carabinieri che sono intervenuti con diverse pattuglie per identificare i partecipanti e sanzionare le auto che erano state parcheggiate ovunque.





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