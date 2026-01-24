PIEVE DI BONO. Dopo venti puntate giuste giuste, ieri, venerdì 23 gennaio, è stata la volta di Damiano, operaio specializzato in cartiera, da Pieve di Bono Prezzo, giocare ad Affari Tuoi, il preserale di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Detto “Sean Penn” per la somiglianza con l’attore, Damiano si è presentato con la figlia Sophie, 19 anni, studentessa universitaria in web comunicazione d’impresa.



La sorte ha riservato loro il pacco numero 12 e la partita è iniziata con il buonumore, nonostante l’assenza di Herbert Ballerina, diventato quasi un siparietto comico. Con il terzo tiro, Damiano si assicura il Jackpot di 4mila euro grazie al pacco di Gennarino, poi le cose cambiano e con due chiamate sfortunate se ne vanno sia i 300mila che i 75mila.



Il Dottore propone il cambio che piace sia a Damiano che a Sophie, che cedono il pacco 12 per continuare con il 13. Una tripletta di pacchi blu, compreso il Pacco Ballerina - che al posto del comico Herbert vede la vera ballerina Martina Miliddi - Damiano mette la partita sui binari giusti e si ritrova in mano un assegno da 30mila euro, la prima offerta del Dottore che però viene rifiutata e tritata subito. Purtroppo subito dopo se ne vanno anche i 200mila ed il Dottore torna alla carica: “Per tre tiri ci sono ora 15mila euro”, cifra che viene rifiutata e si va avanti. Il podio dei premi cade definitivamente con la chiamata del pacco da 100mila euro e così l’offerta scende a 10mila euro. Damiano, appassionato ciclista, che per sua ammissione “non molla mai!”, rifiuta e si va avanti arrivando ad un finalone molto interessante, che riporta l’offerta a 15mila euro.



A questo punto Damiano racconta qualcosa della sua famiglia: “Io e mia moglie Wilma – a casa anche il bellissimo cane Zac - siamo il giorno e la notte, non siamo mai assieme a casa, quando lavora lei, sono a casa io e viceversa, siamo intercambiabili, tutto per il bene della nostra Sophie. Vorrei vincere per farla lavorare meno”. Dopo averci pensato a lungo ed essersi emozionato parlando anche della scelta degli studi e del futuro di Sophie, Damiano rifiuta l’assegno e con l’ultimo tiro pesca i 10mila euro. Sul tabellone restano il Pacco Nero i 10mila ed i 50mila; Damiano tira e colpisce i 10mila, quindi “Hai fatto il tiro perfetto” dice De Martino, mentre il Dottore propone l’ultima offerta della serata da 25mila euro.



Damiano e Sophie, a questo punto decidono di dare valore ai soldi ed accettano, tornando a casa con 29 mila euro totali, grazie anche a Gennarino. Per la cronaca il Pacco Nero che era nelle loro mani conteneva solo 5 euro! Un bel mondo per iniziare l’anno anche a Pieve di Bono Prezzo.