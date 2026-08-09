MADONNA DI CAMPIGLIO. Sport, solidarietà e giovani protagonisti alla “Festa al Campo”, ospitata nel fine settimana al Golf Club Madonna di Campiglio, nella cornice delle Dolomiti di Brenta. Due giornate tra attività all’aria aperta ed eccellenze enogastronomiche, con una finalità soprattutto benefica.

L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a Gamberi - Cuori Gialloblù, sezione inclusiva della Rugby Parma dedicata alla pratica sportiva dei ragazzi con disabilità, e a SportABILI, associazione che favorisce l’accesso allo sport di montagna alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive.

Un ruolo centrale è stato affidato anche ai giovani tra i 16 e i 20 anni, impegnati come volontari nell’accoglienza e nell’organizzazione. Per loro la manifestazione è diventata anche un’esperienza di cittadinanza attiva e di responsabilità verso la comunità.

Il programma si è aperto sabato con “Emilia Golf Experience in Vacanza”, seguito nel pomeriggio dal torneo di burraco. Oggi spazio invece alla Coppa dell’Ospite, torneo di golf sulle 18 buche, e al Giro dei Rifugi in e-bike, con partenza e arrivo a Campo Carlo Magno.

Attività anche per i più piccoli, con le Guide Alpine impegnate nell’iniziativa alla scoperta del bosco riservata agli under 14. A completare la giornata il Villaggio gastronomico, con prodotti e specialità del territorio. Al centro della festa è rimasto così il binomio tra sport e solidarietà, sostenuto dal lavoro dei numerosi giovani volontari.