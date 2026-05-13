Schianto tra un’auto e un autobus a Tione: in ospedale un ragazzo di 14 anni e una 73enne

TIONE. Scontro tra un’auto e un autobus di linea lungo la Ss237, nella mattinata di oggi, 13 maggio, a Tione. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30: per cause ancora in fase di accertamento una vettura e un mezzo di Trentino Trasporti sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del posto, i sanitari di Trentino Emergenza, la polizia locale e il servizio gestione strade.

L’impatto ha provocato danni evidenti sia alla parte anteriore dell’auto sia al bus di linea, che viaggiava sulla tratta diretta verso Tione. Due le persone affidate alle cure dei sanitari: un ragazzo di 14 anni, trasportato al pronto soccorso di Tione in condizioni non gravi, e una donna di 73 anni.

Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata si sono registrati rallentamenti alla circolazione lungo la Ss237.