Scontro tra due auto a Tione: ferita una persona, disagi alla circolazione

TIONE. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 4 marzo, in via Fucine, all’incrocio con la statale 237, nel territorio di Tione. Due le auto coinvolte nello scontro avvenuto poco prima di mezzogiorno. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. I vigili del fuoco volontari di Tione di Trento sono stati allertati alle 12.09 e sono intervenuti sul posto per le operazioni di assistenza e sicurezza.

A seguito dell’impatto una persona è rimasta ferita. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, collaborando con il personale sanitario di Trentino Emergenza, intervenuto per prestare le prime cure.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche le forze dell’ordine e la polizia locale, impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.