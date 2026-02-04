Paura a Ponte Arche, ragazzina investita mentre attraversa la strada

LOMASO. Paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, a Ponte Arche nel comune di Comano Terme, dove una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada, sembra sulle strisce pedonali.

L’allarme è scattato poco dopo le 18 lungo la statale 237, davanti all’edificio pluriuso e in prossimità della caserma dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, alla guida dell’auto c’era un uomo che si è fermato subito dopo l’urto per prestare aiuto.

Nell’impatto, la giovane avrebbe riportato un trauma a una gamba, con un piede rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa Italiana e quella di Trentino Emergenza, oltre ai vigili del fuoco di Lomaso.