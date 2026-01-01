Fiavè, sabato e domenica in campo per ricordare Jacopo Reversi

FIAVÉ. Il torneo di calcio a 5 "FoREVEr, per Reve, per sempre", dedicato a Jacopo Reversi, torna a Fiavè per la sua settima edizione. L'iniziativa, nata per ricordare il giovane di Comighello scomparso il 21 aprile 2018 a soli 29 anni a causa di una leucemia fulminante, è divenuta un appuntamento fisso del calendario sportivo locale, segno di un legame con il "Reve" che continua nel tempo.



La manifestazione si svolgerà sabato 3 e domenica 4 gennaio nella palestra "Armando Calliari" di Fiavè, organizzata dal Calcio Bleggio con il supporto di Admo Trentino, Comune di Fiavè, Lnd Trento e Comano Terme Fiavè.



L'apertura sabato alle 18, con le sei squadre iscritte che si alterneranno in campo fino alle 23. Domenica, dalle 14, la sfida tra i genitori gialloneri precederà il torneo Forever Young dedicato ai pulcini del Comano Fiavé, con le prime premiazioni previste per le 17.30. Dalle 18 riprenderanno le partite del torneo principale, che si concluderà alle 22 con la consegna dei riconoscimenti finali. Due serate speciali che raccoglieranno appassionati di sport, amici e familiari, per ricordare Jacopo nella semplicità, con ciò che più amava: il calcio e l'amicizia.



Fin da giovane, Jacopo ha indossato i guantoni da portiere, difendendo la porta del Comano e contribuendo alla vittoria del campionato di Prima Categoria e al passaggio in Promozione nel 2010. Successivamente ha continuato a coltivare il suo amore per il pallone con la Virtus Giudicariese, per poi dedicarsi al calcio a 5 con il Bleggio.



Accanto alla dimensione sportiva resta centrale l'impegno solidale: il ricavato sarà interamente destinato ad Admo Trentino per sostenere la lotta alle malattie del sangue tramite la donazione e il trapianto di midollo osseo. L'associazione accompagnerà l'evento con attività informative dedicate ai potenziali donatori. Nella scorsa edizione sono stati raccolti quasi 4.000 euro, un risultato che si punta a confermare anche quest'anno.