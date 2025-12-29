Circa 7.000 visitatori al presepe vivente organizzato dalla Pro loco di Lundo

LUNDO. Ha riscosso un grande successo di pubblico, arrivato per l'occasione da tutto il Trentino e da alcune regioni del nord Italia, la quinta edizione di "Shalom", l'iniziativa della Pro loco di Lundo che trasforma per tre giorni lo storico borgo delle Giudicarie in una piccola Betlemme.



L'evento, inaugurato alla presenza dell'assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, e dell'assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, ha infatti registrato quasi 7.000 presenze, una stima effettuata sulla base del numero di trasporti effettuato dalle navette in servizio da Ponte Arche e Dasindo.



Come negli anni passati, anche in quest'occasione il presepe vivente contemporaneo di Lundo, dedicato al tema "Intrecci e legami", è riuscito a unire tradizione e cultura, offrendo un’esperienza teatrale suggestiva e coinvolgente.



L'iniziativa si è caratterizzata per la rappresentazione teatrale della Natività curata dal Teatro Spazio 14 di Trento, a cui si aggiungeva lo spettacolo in stile cabaret "Appeso ad un filo", della compagnia Filippo Marionette, con Remo di Filippo e Rhoda Lopez, a cura dell'Ecomuseo delle Judicaria.