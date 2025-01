Sfilata di politici per inaugurare la nuova pista da sci di Bolbeno, la più bassa d'Italia a 600 metri

BOLBENO. Centro sci Bolbeno-Borgo Lares, grande festa oggi per l'inaugurazione del nuovo impianto e l'ampliamento della pista con il taglio del nastro per la nuova seggiovia quadriposto "Pianezze" e per l'ampliamento della pista, con l'attuale lunghezza di circa un chilometro per un dislivello di oltre 200 metri nella mini-stazione più bassa d’Italia, collocata a 600 metri di altitudine.

Presenti alla cerimonia gli assessori provinciali all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni e alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina. Sul palco per i saluti istituzionali anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, i consiglieri Vanessa Masé e Walter Kaswalder, il presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, il sindaco di Borgo Lares Giorgio Marchetti il presidente dell'APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini. Sono intervenuti, tra gli altri, anche il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, il presidente della FISI Trentino Tiziano Mellarini e il presidente della Pro Loco di Bolbeno Roberto Marchetti e dello sci club locale Marco Perottino, mentre tra il pubblico erano presenti numerosi sindaci e rappresentanti dell'associazionismo locale.











Bolbeno: inaugurazione della nuova pista e seggiovia Bolbeno: inaugurazione della nuova pista e seggiovia - foto ufficio stampa giunta provinciale PATN

Il comunicato stampa della giunta provinciale ci informa che «L'ultimo intervento, nel suo complesso ammonta a circa 6 milioni di euro, incluse le spese di progettazione e i finanziamenti di tutti gli attori uniti nell'accordo quadro sottoscritto nel dicembre 2019, tra la società di sistema della Provincia autonoma di Trento Trentino Sviluppo, il Comune di Borgo Lares, la Comunità delle Giudicarie, il Consorzio dei Comuni BIM Sarca Mincio Garda e la Pro Loco di Bolbeno».

La Provincia, mediante l’intervento di Trentino Sviluppo, aveva condiviso l’impegno di provvedere all’ampliamento e al rinnovamento tecnologico dell’area sciabile di Borgo Lares, con la previsione di un nuovo impianto di risalita ed il prolungamento della pista da sci esistente, inserendo i lavori nel capitolo degli interventi di sostegno per le “palestre dello sci”, ovvero quelle aree sciistiche di strategico interesse per le comunità locali, ma che per dimensioni e scarsa altitudine rischiano di soffrire le condizioni climatiche più di altre. Lo stesso fondo nel quale si cercavano le risorse per far ripartire gli impianti della Panarotta, ma lì non si è concretizzata una gestione.

L'impianto di Bolbeno è ora omologato anche per il trasporto bici, con una portata di 1.600 persone/ora e che dunque, per l'area, passa dalle 720 persone del vecchio skilift, che comunque è stato mantenuto in attività, a 2.320 persone/ora.

Al campo "primi passi" vi è ora il collegamento con due varianti alla pista rossa: una dedicata agli allenamenti e l'altra "turistica" sempre aperta al pubblico.

Come spiegato dal presidente della Pro Loco Marchetti, sono oltre un migliaio i bambini dei vari club iscritti ai corsi, 800 dei quali fanno capo al Centro Sci Bolbeno. La seggiovia, in funzione dallo scorso Natale, ha permesso una crescita del 30 per cento degli utenti dell'area, con 1.800 abbonamenti attuali e oltre 1.100 kit completi noleggiati, superando il record della scorsa stagione.

Dopo la benedizione dell'impianto e della nuova pista da parte del parroco don Celestino nel pomeriggio la seggiovia è stato aperta al pubblico gratuitamente, mentre la festa popolare proseguiva con tanta musica, animazione e un momento conviviale.