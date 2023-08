Salvini a Pinzolo: “Il centrodestra supererà il 50 per cento. Il bypass? Un’opera fondamentale”

PINZOLO. "Vedo bene il programma di Fugatti. Squadra che vince non si cambia. Il Trentino ha governato bene cinque anni e ha dei numeri di eccellenza non a livello italiano, ma europeo". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva come vede il programma di Francesca Gerosa di Fratelli d'Italia, alleato alla Lega per le provinciali trentine di ottobre. Il successo, ha detto Salvini, "è merito sicuramente dei trentini, degli imprenditori, dei ristoratori, delle associazioni, degli artigiani, degli agricoltori. Però una piccola parte di merito ce l'ha sicuramente Maurizio Fugatti. Non vedo l'ora che arrivi il 22 ottobre".

"Decidono i trentini. E penso che Maurizio, la Lega e il centrodestra supereranno abbondantemente il 50 per cento". Lo ha detto Matteo Salvini quando gli è stato chiesto se pensa che in Trentino la candidatura di Sergio Divina (Alleanza per il Trentino) come presidente toglierà voti a Maurizio Fugatti, governatore uscente della Lega.

Bypass

“Stiamo facendo tutte le verifiche necessarie perché la salute dei cittadini viene prima di tutto. È un'opera fondamentale". Così si è espresso il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini, sulle zone inquinate che interessano l'opera della circonvallazione ferroviaria di Trento. Un'area su cui si sviluppa il bypass, infatti, è stata messa sotto sequestro da parte della Procura di Trento a fine luglio. "In questi dieci mesi ho trovato ferme sulla mia scrivania tantissime infrastrutture che servono al Paese, e che erano fermate per incompetenza, per inconcludenza, per dubbi. Sto sbloccando, sto accelerando. Da Pinzolo a Trento, da Rovereto alle valli, tutto quello che era fermo, per quanto mi riguarda, viene liberato, con massima tutela e ascolto dei territori, ascolto dei sindaci, ascolto dei cittadini e dei comitati. Però si parte”.

Valdastico

Attendo che trovino un accordo Trentino e Veneto, perché da autonomista per me la voce dei territori è fondamentale. Non farò mai un'infrastruttura sulla testa di un sindaco, di un presidente, di un governatore. Quindi se le due comunità troveranno un accordo, io sarò felice, perché forzature non ne faccio sulla pelle dei territori.

Codice della strada

"Da ministro per i trasporti sto lavorando a un nuovo codice della strada con pene sempre più severe per chi maltratta e abbandona o uccide un animale domestico". Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita a Pinzolo. "Altro paio di maniche è avere paura ad andare nel bosco con il bimbo di cinque anni, o costringere dei ragazzi ad arrampicarsi sugli alberi per avere la vita salva o vedere gli agricoltori e i malgari che hanno paura di fare il loro lavoro. Questa non è una questione ideologica o politica. Porterò in Consiglio dei ministri la richiesta che siano le Province autonome di Trento e di Bolzano, da sincero autonomista, a occuparsi dell'equilibrio tra uomo e animale. Che di montagna si occupi la gente di montagna. Perché noi cittadini non sempre abbiamo la sensibilità di quello che accade, quindi mantenere un equilibrio, tutelare tutte le vite è fondamentale, ma se sono a rischio le vite di donne e bambini, per me questo ha la priorità", ha concluso Salvini.