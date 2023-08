Intervento sul Campanile Basso nel gruppo delle Dolomiti di Brenta: due alpinisti infortunati

CAMPIGLIO. Poco dopo le 13 la Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per una cordata di due alpinisti infortunati sul Campanile Basso (gruppo Dolomiti di Brenta). I due si trovavano nella parte finale della via quando il primo di cordata ha perso l'appiglio ed è volato per circa 10 metri mentre il compagno, nel tentativo di frenare la sua caduta, si è procurato delle abrasioni alle mani.



Poiché tutti gli elicotteri di Trentino Emergenza erano impegnati in altre operazioni, è intervenuto l'elicottero di Verona che è volato al rifugio Brentei per imbarcare a bordo un operatore della locale Stazione di Madonna di Campiglio. Una volta in quota, i soccorritori sono stati calati in parete con il verricello ed hanno recuperato a bordo dell'elicottero entrambi gli infortunati.



Trasferiti in piazzola al rifugio Brentei sono stati sottoposti alle prime cure dell'equipe sanitaria dell'elisoccorso e poi elitrasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.